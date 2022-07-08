Лавров ответил на отказ министров фотографироваться с ним на G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после того, как госсекретарь США и министры некоторых других стран отказались с ним быть на одном групповом фото на встрече G20, заявил, что никого не приглашал с собой фотографироваться.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия», — пояснил Лавров.
Саммит министров G20 проходил 7 и 8 июля на Бали. По данным Kyodo, госсекретарь Энтони Блинкен, а также некоторые другие представители избегали съемок с участием Лаврова. Кроме того, как рассказала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, министры стран, входящих в G7, отказались принимать участие в гала-ужине во время встречи G20 из-за присутствия там Лаврова. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония, Евросоюз.
«Вчера был прием, индонезийцы устроили такой приветственный прием с концертом, они туда не пришли. Ну, это их желание, их понимание протокола, да и просто вежливости, правил этики. Все идет так, как мы предполагали, но нас, я уверен, услышали», — прокомментировал министр.
Он также пояснил, что со своей стороны не считал нужным «делать какие-то жесты, организовывать афронт» или бойкотировать кого-то.
Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя действия западных министров на встрече G20, заявляла, что Лавров не заметил их отсутствия и провел ряд двусторонних контактов.
По данным министерства, на полях саммита G20 на министерском уровне Лавров встречался с главами МИД Бразилии, Аргентины, Индии, Индонезии.