Песков сообщил об участии Лаврова в саммите G20 от России

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

От России на саммит G20 на индонезийском острове Бали поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Было принято решение о том, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — сказал он.

Ранее о том, что на саммит, который пройдет 15–16 ноября, отправится именно Лавров, сообщили источники Bloomberg и посольство России в Индонезии. Как заявили власти Индонезии, президент России Владимир Путин будет выступать в одной из встреч на саммите в онлайн-формате.

В онлайн-формате, скорее всего, будет участвовать и украинский лидер Владимир Зеленский, сообщал его офис. Он получил приглашение на саммит от президента Индонезии Джоко Видодо, хотя Украина не входит в «Группу двадцати».

На прошлой неделе Видодо говорил, что визит на саммит подтвердили по меньшей мере 17 лидеров. В их числе американский президент Джо Байден. В октябре он указывал, что не видит смысла во встрече с Путиным на саммите.