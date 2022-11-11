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Кремль сообщил, что видеообращение Путина на G20 не запланировано

Дмитрий Песков: Путин не планирует выступать с видеообращением к участникам саммита G20
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам саммита G20 не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Оно не планируется», — сказал Песков.

Накануне пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди рассказал Reuters, что Путин не приедет саммит G20 на Бали, но выступит на одной из встреч в онлайн-формате. Позднее Песков подтвердил, что представлять Москву на саммите будет глава МИДа Сергей Лавров.

Cаммит G20 будет проходить на Бали 15–16 ноября, Индонезия сейчас председательствует в организации. В «Большую двадцатку» входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Япония.

Россия на саммите G20 подтвердит свою готовность оставаться поставщиком продовольствия и энергоресурсов в другие страны, говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, рассказывая о темах, которые Россия поднимет на саммите. В частности, по ее словам, Москва выдвинет предложения по наращиванию газового сотрудничества с Турцией и поставкам крупных партий зерна и удобрений.

Несмотря на то, что Украина не входит в G20, принять участие в саммите пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как 10 ноября заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, Зеленский не поедет на саммит из-за загруженного графика.

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В Белом доме отмечали, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с Лавровым на полях саммита. В Госдепартаменте США также говорили, что госсекретарь Энтони Блинкен не будет встречаться с главой российского МИДа.

Теги
Владимир Путин Дмитрий Песков саммит G20 видеообращение
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