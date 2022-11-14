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Кремль определит дату прямой линии Путина после обращения к парламенту

Песков: Кремль определит дату прямой линии после обращения президента к парламенту
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Кремль сможет назвать дату прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, когда власти определят сроки оглашения послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Приоритетом будет послание Федеральному собранию, по словам Пескова, но глава государства пока не определил дату этого события. Проводить другие мероприятия сразу же после первого было бы нелогично, считают в Кремле.

«[Мероприятия] должны разноситься по времени. Наверное, самое главное — это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будет определена эта дата, уже родится понимание и по другим мероприятиям», — сказал Песков.

Президент обязан обращаться с посланиями к парламенту ежегодно, как того требует ст. 84 российской Конституции. Песков в сентябре говорил, что Путин выступитобратится к парламенту до конца текущего года.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, во время которой президент отвечает на вопросы граждан России и других стран. Впервые она прошла в 2001 году и проходила каждый год за исключением 2004, 2012 и 2020 года.

Пресс-секретарь президента России ранее пояснял, что сроки оглашения послания и проведения прямой линии будут зависеть от «динамичного» графика президента. В июне Песков также рассказывал, что прямую линию пришлось отложить из-за других, «более важных мероприятий». Однако он обещал, что мероприятие «обязательно» состоится. О том, что Кремль готовится к мероприятию, Песков говорил еще в мае.

Другое мероприятие — большую пресс-конференцию Путина, на которой глава государство отвечает на вопросы российских и зарубежных журналистов, могут в этом году отменить, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса.

Ранее Песков говорил, что прямую линию могут совместить с ней. Большая пресс-конференция президента традиционно проходит в декабре. Прямая линия в 2021 году проходила 30 июня.

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Персоны
Дмитрий Песков Прямая линия с Владимиром Путиным Послание президента к Федеральному Собранию

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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