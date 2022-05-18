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Песков сообщил о подготовке «Прямой линии» с Путиным

По словам представителя Кремля, эфир, в котором президент ответит на вопросы граждан, в этом году планируется, но дат пока нет. Так же он прокомментировал и планы насчет послания Федеральному собранию

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом году планируется, подготовка к ней идет, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Может быть, <...> даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал он.

Песков отметил, что проведение этого эфира и послание президента Федеральному собранию «легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет». Предполагаемых дат послания парламенту он не назвал. В ходе брифинга накануне представитель Кремля сказал, что «даты пока нет», но оно должно состояться в этом году: «Есть обязанность каждый года оглашать послание».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Прямая линия» проходит каждый год начиная с 2001-го, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, тот отвечает.

В 2021 году «Прямая линия» прошла 30 июня. Программа длилась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 68 вопросов. Трансляцию вели телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Послание Федеральному собранию — еще одно ежегодное мероприятие. В декабре прошлого года Песков говорил, что оно находилось в процессе подготовки и его оглашение было запланировано на начало 2022 года.

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В прошлом году глава государства обратился к парламенту 21 апреля.

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