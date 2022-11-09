Песков связал сроки послания и прямой линии Путина с его графиком

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Сроки оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию и прямой линии с гражданами зависят от его динамичного графика, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем», — сказал Песков.

В 2021 году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля, прямая линия состоялась 30 июня.

В сентябре пресс-секретарь отмечал, что согласно Конституции президент должен обращаться с посланием Федеральному собранию каждый год, поэтому Путин выступит с ним до конца года. В августе Песков допускал, что прямую линию в этом году могут объединить с ежегодной пресс-конференцией, как это было в 2020 году.

В начале недели президент заявил, что намерен лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных, чтобы «иметь обратную связь».