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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Песков заявил, что Кремль пока не принял решение о формате прямой линии

Песков: Кремль не принял решения о формате прямой линии с Путиным, зависит от его графика
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

В Кремле рассматривают различные форматы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, это может быть как отдельное мероприятие, так и совмещение с традиционной итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает корреспондент РБК.

«Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательного решения не принято. Будем вас информировать по мере того, как у президента определится график», — сказал Песков.

Подготовка обращения президента к Федеральному собранию ведется уже давно, добавил пресс-секретарь президента.

О том, что в Кремле уже начали готовить послание президента Федеральному собранию, ранее рассказали РБК два источника, знакомых с вопросом. По словам собеседников РБК, подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — телепрограмма, во время которой глава государства отвечает на вопросы граждан России и других стран. Впервые ее провели в 2001 году, после чего она проходила ежегодно за исключением 2004, 2012 и 2020 года. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня.

В мае этого года Песков заявил, что прямая линия планируется, но предупреждал, что дата может «чуть-чуть уйти вправо». Позже он говорил, что прямая линия пройдет после Петербургского международного экономического форума, то есть после 18 июня, затем исключил проведение программы в июне. Он допустил перенос прямой линии и послания Федеральному собранию на осень.

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Послание Федеральному собранию — ежегодное обращение президента Владимира Путина к парламенту. В нем глава государства выражает видение стратегических направлений развития России на ближайшее время, в том числе в политике и экономике. В сентябре Песков заявил, что президент выступит с посланием до конца этого года, согласно Конституции. В прошлом году выступление Путина с посланием к Федеральному собранию прошло в апреле.

Теги
Дмитрий Песков Прямая линия с Владимиром Путиным Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию
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