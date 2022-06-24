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Политика ,  

Кремль отложил «прямую линию» с Путиным из-за «более важных мероприятий»

В прошлом году прямая линия с президентом прошла 30 июня. По словам Пескова, сейчас у президента много «более важных мероприятий», поэтому традиционный формат общения с гражданами состоится позднее
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

В этом году «прямая линия» c президентом Владимиром Путиным пройдет позже, чем в прошлые разы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сказал Песков.

Тем не менее представитель Кремля отметил, что «сейчас очень много более важных мероприятий у президента». «Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — заверил он.

Ранее Песков говорил, что прямая линия состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 15 по 18 июня. Позже он исключил проведение «прямой линии» с Путиным в июне.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Как это было
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«Прямая линия» проходит каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, тот отвечает. В 2020 году из-за начала пандемии прямую линию отменили.

В 2021 году «Прямая линия» прошла 30 июня. Программа длилась 3 часа 42 минуты, главе государства прислали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68.

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В среднем мероприятие продолжается от двух до четырех часов. Самая длинная «Прямая линия» была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Прямая линия с Владимиром Путиным» Дмитрий Песков Владимир Путин

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