Кремль отложил «прямую линию» с Путиным из-за «более важных мероприятий»
В этом году «прямая линия» c президентом Владимиром Путиным пройдет позже, чем в прошлые разы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — сказал Песков.
Тем не менее представитель Кремля отметил, что «сейчас очень много более важных мероприятий у президента». «Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — заверил он.
Ранее Песков говорил, что прямая линия состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил с 15 по 18 июня. Позже он исключил проведение «прямой линии» с Путиным в июне.
«Прямая линия» проходит каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, тот отвечает. В 2020 году из-за начала пандемии прямую линию отменили.
В 2021 году «Прямая линия» прошла 30 июня. Программа длилась 3 часа 42 минуты, главе государства прислали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68.
В среднем мероприятие продолжается от двух до четырех часов. Самая длинная «Прямая линия» была в 2011 году (4 часа 32 минуты), самая короткая (2 часа 20 минут) — в 2001 году.