В Минфине сообщили о планах дать отсрочку по лизинговым платежам мобилизованным

В Минфине сообщили об отсрочке по лизинговым платежам мобилизованным

Мобилизованные предприниматели получат право на отсрочку по уплате лизинговых платежей, законопроект планируют принять до конца года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Министерство ведет работу с заинтересованными ведомствами по подготовке этого законопроекта. Мера коснется самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, рассказали в Минфине. Послабления распространятся и на другие субъекты малого и среднего бизнеса и любые организации, чей руководитель или учредитель был призван на военную службу.

В Минфине отметили, что на данный момент в России нет регулирования отрасли финансовой аренды (лизинга), поэтому ни у правительства, ни у Центробанка нет точного понимания о ее состоянии, что влечет за собой отсутствие прозрачности и риск возникновения недобросовестных практик. В настоящее время правительство разрабатывает и реализует ряд антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей, указали в ведомстве.

В числе других мер поддержки в Минфине упомянули о досрочном выкупе имущества, передаче арендованной техники третьему лицу, переуступке прав по договору, а также возможности отсрочки по платежам при условии, что предмет лизинга находится на охраняемой площадке. Кроме того, если арендатор не может пользоваться имуществом по не зависящим от него обстоятельствам, его освобождают от платежных обязательств.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, в ее рамках планировалось призвать на службу 300 тыс. резервистов. Протяженность фронта превышает 1 тыс. км, тылы необходимо «закреплять и контролировать», объяснял решение глава Минобороны Сергей Шойгу.

28 октября он доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. К 4 ноября в России были мобилизованы 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, говорил президент.

Мобилизованным предоставили различные льготы, в частности, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, кредитные каникулы (для предпринимателей) и др. Также им положены те же выплаты и социальные гарантии, что и военнослужащим по контракту. Согласно указу Путина, они должны получить единовременную выплату в размере 195 тыс. руб. Кроме того, семьям мобилизованных в регионах обещали дополнительные льготы.

Однако в регионах жаловались, что положенные выплаты не поступают, есть проблемы с экипировкой, военной техникой, продуктами и бытовыми условиями. Например, протесты в связи с этим были в Татарстане и Чувашии.