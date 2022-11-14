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Express узнала об усилении мер безопасности на британском трубопроводе

Express: Британия усилила безопасность атлантического трубопровода из-за «интереса России»

Великобритания направила усилила безопасность трубопровода в южной части Атлантического океана, по которому доставляется топливо на остров Вознесения, из-за опасений о возможной диверсии со стороны России, пишет газета Express со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, опасения были высказаны в прошлом месяце, когда британские службы безопасности получили доступ к спутниковым снимкам, которые показали, что Россия «заметно заинтересовалась» участком трубопровода. После изучения изображений техническими специалистами Лондон направил «группу безопасности» на остров, чтобы «гарантировать подачу топлива днем и ночью», рассказали собеседники газеты. Издание уточняет, что данные были получены вскоре после повреждений российских трубопроводов «Северный поток» и Северный поток-2».

Операция проводилась во время планового технического обслуживания морскими специалистами, нанятыми британским министерством обороны. По словам источников, хотя техническое обслуживание проводится ежегодно, его перенесли на три месяца вперед, чтобы учесть другие «особые меры безопасности».

«Принятые меры безопасности, которые на самом деле давно назрели, были вызваны полученной информацией, указывающей на то, что некая иностранная держава проявила интерес к трубопроводу. Теперь мы удовлетворены тем, что эти новые меры обеспечат безопасность этого плавучего трубопровода, чтобы полноценные операции продолжались беспрепятственно», — заявил источник издания в правительстве.

Какие именно меры приняли в аспекте безопасности, не уточняется. Как сказал изданию представитель Минобороны Британии, они находятся под постоянным контролем.

На острове Вознесения находятся базы Королевских ВВС Британии, NASA и военно-морского флота США. Там размещается британско-американский центр радиотехнической разведки, одна из четырех наземных антенн, используемых для навигационной системы GPS. Остров используется также как промежуточная остановка рейсов из Великобритании на Фолклендские острова.

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Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Через месяц на место аварий допустили «Газпром». Президент России Владимир Путин со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил, что на месте подрывов обнаружили две воронки по 5 м глубиной, вырвало трубу длиной 40 м, образовался 259-метровый разрыв.

Путин назвал взрывы «очевидным терактом», а виновниками аварии — «англосаксов». ФСБ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Минобороны России 29 октября заявило о причастности к произошедшему специалистов ВМС Великобритании, в Лондоне эти сообщения опровергли.

Теги
Великобритания трубопровод диверсия Остров Атлантический океан Северный поток
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