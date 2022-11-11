Nord Stream AG разрешили обследовать «Северные потоки» в водах Дании
Компания-оператор Nord Stream AG получила разрешение от властей Дании самостоятельно обследовать место аварии на газопроводах системы «Северный поток» в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщили в агентстве геоданных Дании, передает «Датское радио».
По данным Reuters, Nord Stream AG направила соответствующую заявку в агентство 13 октября, а разрешение ему выдали 1 ноября.
В начале месяца компания обнародовала результаты аналогичного обследования в исключительной экономической зоне Швеции. В отете говорилось, что специалисты обнаружили «кратеры техногенного характера» глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, ее фрагменты разбросаны в радиусе не менее 250 м.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября. Разрушения были зафиксированы на трех нитках: обеих первого газопровода и одной — второго. Nord Stream AG назвала разрушения на трубопроводах беспрецедентными.
Расследованием инцидента занялись Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, при участии Германии. В конце октября президент Владимир Путин сообщил, что к месту взрыва допустили «Газпром».
Путин назвал взрывы «очевидным терактом», а виновниками аварии — «англосаксов». Минобороны России 29 октября заявило о причастности к произошедшему специалистов ВМС Великобритании, в Лондоне такие сообщения опровергли.