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Война санкций ,  
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Юрист Якунина заявил об отсутствии правовой основы в его деле в Норвегии

Защита Андрея Якунина: в его деле из-за дрона в Норвегии нет правовой основы

Обвинение соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея, которого в Норвегии обвиняют в нарушении закона о санкциях, не имеет правовой основы, заявил юрист Бернт Хейберг, партнер «Элден Адвокатфирма». Сообщение РБК передала пресс-служба Якунина.

Сын бывшего главы РЖД использовал на норвежском острове Шпицберген беспилотники — это противоречит закону о санкциях, запрещающему поднимать россиянам дроны над территорией королевства. 11 ноября норвежская прокуратура предъявила обвинение бизнесмену, указав, что он использовал дрон неоднократно с 3 августа по 6 сентября 2022 года.



У Якунина есть британское гражданство, и он отмечал, что прибыл в Норвегию как подданный Великобритании. Суд же решил считать сына экс-главы РЖД россиянином, даже несмотря на наличие другого гражданства.

«В Норвегии никогда раньше не было судебного преследования кого-либо из-за его национальности. Это дело не о национальной безопасности Норвегии. Речь не идет о действиях российского режима против Норвегии. Речь идет о туристе, увлеченном экстримом и природой», — приводит слова адвоката пресс-служба Якунина. Там добавили, что он не признает себя виновным.

Бизнесмена задержали 17 октября, сейчас он находится под арестом. 29 ноября состоится суд по его делу.

Теги
Андрей Якунин Норвегия дроны новости
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