Юрист Якунина заявил об отсутствии правовой основы в его деле в Норвегии
Обвинение соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея, которого в Норвегии обвиняют в нарушении закона о санкциях, не имеет правовой основы, заявил юрист Бернт Хейберг, партнер «Элден Адвокатфирма». Сообщение РБК передала пресс-служба Якунина.
Сын бывшего главы РЖД использовал на норвежском острове Шпицберген беспилотники — это противоречит закону о санкциях, запрещающему поднимать россиянам дроны над территорией королевства. 11 ноября норвежская прокуратура предъявила обвинение бизнесмену, указав, что он использовал дрон неоднократно с 3 августа по 6 сентября 2022 года.
У Якунина есть британское гражданство, и он отмечал, что прибыл в Норвегию как подданный Великобритании. Суд же решил считать сына экс-главы РЖД россиянином, даже несмотря на наличие другого гражданства.
«В Норвегии никогда раньше не было судебного преследования кого-либо из-за его национальности. Это дело не о национальной безопасности Норвегии. Речь не идет о действиях российского режима против Норвегии. Речь идет о туристе, увлеченном экстримом и природой», — приводит слова адвоката пресс-служба Якунина. Там добавили, что он не признает себя виновным.
Бизнесмена задержали 17 октября, сейчас он находится под арестом. 29 ноября состоится суд по его делу.