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Суд Норвегии оставил под арестом сына экс-главы РЖД Якунина

Суд Норвегии оставил под арестом сына экс-главы РЖД Якунина
Дело Якунина будет передано в Верховный суд для вынесения окончательного решения. Ранее апелляционный суд отпустил его из-под стражи, но после рассмотрения апелляции обвинения изменил решение

Апелляционный суд норвежского Холугаланда после собственного решения отпустить из-под стражи соучредителя фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM) и сына бывшего главы РЖД Андрея Якунина рассмотрел апелляцию обвинения и оставил его под арестом, сообщает NHK.

Согласно решению суда, Якунина будут держать под арестом до тех пор, пока Верховный суд страны не рассмотрит дело.

«На наш взгляд, это неправильное и очень неудачное решение. В ситуации, когда апелляционный орган установил, что деяние не является наказуемым, то это лицо должно быть немедленно освобождено», — говорится в заявлении адвоката бизнесмена Бернта Хайберга.

Накануне апелляционный суд Холугаланда отпустил из-под стражи Якунина.

Андрей Якунин был задержан в Норвегии 17 октября по обвинению в незаконном использовании дрона на острове Шпицберген. В его фонде сообщили РБК, что он «увлекается природой, фотографией и экстремальными видами спорта» и полностью сотрудничает с норвежскими властями.

Суд посчитал Якунина российским гражданином, хотя он находился в стране как британский подданный. В решении суда говорилось, что его обвиняют в нарушении санкционного законодательства. Норвегия ранее запретила российским компаниям и гражданам использовать дроны над своей территорией.

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25 октября бизнесмен обжаловал задержание. «Я считаю, что если меня привлекут к ответственности, то это будет основано на формальности, что я родился в России, хотя я гражданин Великобритании и проживаю в Италии», — сказал он в суде.

Андрей Якунин — старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. Он является соучредителем фонда Venture Investments & Yield Management (VIYM), который специализируется на управлении фондами прямых инвестиций в гостиничную недвижимость и компании реального сектора.

Среди активов фонда — гостиница Four Seasons у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и комплекс Никольские ряды, проект строительства коттеджного поселка на берегу Финского залива, а также доли в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, производителе «Сыктывкар Тиссью Груп» и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае. Среди зарубежных активов — гостиница Hard Rock Hotel в Давосе и проект по реконструкции и развитию средневекового имения Antognolla в итальянской Умбрии.

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Норвегия Андрей Якунин арест
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