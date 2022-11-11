Путин заявил о готовности России помочь странам Африки сельхозпродукцией

Путин в разговоре с президентом ЦАР выразил готовность помочь Африке зерном и удобрениями

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия готова обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Центральноафриканской республики Фостеном-Арканжем Туадерой, сообщается на сайте Кремля.

«При обмене мнениями по проблеме продовольственной безопасности Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны внести свой вклад в обеспечение стран африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями», — говорится в сообщении.

Также страны продолжат двустороннее сотрудничество в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор. Кремль также уточнил, что Туадера подтвердил намерение принять участие во втором саммите Россия — Африка, который должен пройти летом 2023 года в Санкт-Петербурге.

В 2018 году между странами было заключено соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в ЦАР инструкторов из России и обучение африканских военнослужащих в российских учебных заведениях.

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