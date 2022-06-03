Глава Африканского союза призвал вывести из-под санкций российское зерно
Российские зерно и удобрения следует вывести из-под западных санкций, чтобы страны Африки получили к ним доступ, заявил президент Сенегала и президент Африканского союза Маки Салл во время встречи со своим коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Фрагмент встречи транслировал телеканал «Россия-24».
«Есть две основные проблемы — кризис и санкции, нужно вместе работать над разрешением именно двух этих проблем, чтобы продовольствие и удобрения были выведены из-под санкций», — сказал Салл.
По словам Салла, санкции против России лишили страны Африки доступа к российским зерновым, особенно пшенице, и удобрениям. «Это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности Африки», — заявил сенегальский лидер.
Путин заявил, что Россия намерена развивать отношения с Африкой в целом и отдельными странами континента.
«Мы на новом этапе развития, придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. И должен сказать, что это имеет определенный результат положительный. У нас растет товарооборот, <...> за первые месяцы текущего года на 34%. Стремимся развивать гуманитарные связи и будем делать все, что зависит от нас, чтобы этот процесс набирал обороты», — сказал Путин.
Салл подчеркнул, что возлагает большие надежды на двустороннее сотрудничество России и Африки. По его словам, в нынешней международной ситуации в связи с событиями на Украине многие страны континента, несмотря на большое давление, не осудили Россию. При этом далекие от конфликта государства все равно испытывают его влияние, указал Салл.
Президент Сенегала — не первый африканский политик, который отмечает, что российско-украинский кризис и санкции повлияли на регион. Глава МИД Мали Адбулай Диоп, который 20 мая встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым, указывал, что западные санкции напрямую коснулись продовольственной ситуации в мире. Диоп отметил, что «санкции только усложняют ситуацию».
Путин во время переговоров с некоторыми европейскими лидерами в конце мая говорил, что Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки». Он заявил, что в обмен на снятие ограничений, наложенных на страну, Москва готова нарастить поставки российских удобрений и сельхозпродукции.