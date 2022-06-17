Путин заявил, что голод в бедных странах будет на совести США и ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 16:31
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:56
Путин ответил на вопрос, что важнее — суверенитет или упаковка Политика, 17:53
Три иностранца вошли в штаб нового тренера «Спартака» Спорт, 17:50
Путин заявил о риске быть в позиции постоянно догоняющих Экономика, 17:41
NYT показала, куда летала российская элита до введения санкций и после Бизнес, 17:40
Почему большинство бизнес-книг не стоят внимания: выясняем с экспертами Экономика образования, 17:40
«Дом.РФ» запустит Единую льготную ипотеку в Московской области Пресс-релиз, 17:40
Путин заявил, что голод в бедных странах будет на совести США и ЕС Политика, 17:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:37
«Сбер» и ВТБ после слов Путина запустили ипотеку под 7% Недвижимость, 17:35
Лучший тренер Единой лиги ВТБ возглавил ЦСКА Спорт, 17:34
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 17:33
Токаев поддержал создание Большого Евразийского партнерства Политика, 17:28
Путин назвал ключевые принципы новой российской экономической политики Экономика, 17:28
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Путин заявил, что голод в бедных странах будет на совести США и ЕС

Фото: Adrienne Surprenant / AP
Фото: Adrienne Surprenant / AP

Просчеты западных стран привели к снижению объемов выпуска удобрений, что грозит голодом в бедных странах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума, трансляцию вел РБК.

«Нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок. Цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом, прежде всего в беднейших странах. И это будет целиком на совести администрации США и евробюрократии», — утверждает Путин.

Он отверг утверждение, что Россия виновата в росте числа голодающих в мире, — эту ситуацию, по его мнению, создала «грабительская колониальная политика» Запада. Президент отметил, что на фоне более чем 70-процентного роста цен на продовольствие с середины прошлого года по февраль западные страны блокируют поставки удобрений из России и Белоруссии.

Путин указал, что Россия готова увеличить объем поставок зерна в будущем сезоне до 50 млн т и направить его в те страны, где есть риск увеличения числа голодающих.

Антонов назвал «иллюзорными» исключения из санкций для российского зерна
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Проблема поставок зерна обострилась после начала военных действий на Украине, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков зерна.

Киев обвинил Москву в блокировании судов с зерном для экспорта в морских портах, а также в краже запасов пшеницы и кукурузы из тех областей, которые оказались под полным или частичным контролем России. Кремль отрицал, что Россия мешает вывезти зерно, ссылаясь на то, что ВСУ заминировали выходы из украинских портов, а также отвергал обвинения в хищениях. Российский МИД замечал, что вместе с вопросом о вывозе украинского зерна обсуждается возможное снятие ограничений на импорт удобрений из России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Cindy Ord / Getty Images for Yahoo Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций
Статьи
Pro
Фото: Mike Blake / Reuters Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи

Вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина заявил, что в украинских портах находится как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. Он предупредил, что из-за военных действий число голодающих в мире увеличится на 18 млн человек.

Теги
зерно удобрения Владимир Путин голод США ЕС ПМЭФ
Материалы по теме
Путин назвал глупостью заявления США о «путинской инфляции»
Политика
Посол России в США Антонов отверг обвинения в краже украинского зерна
Политика
Песков отказался считать ситуацию с зерном российским ответом Западу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter