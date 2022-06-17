Путин заявил, что голод в бедных странах будет на совести США и ЕС

Фото: Adrienne Surprenant / AP

Просчеты западных стран привели к снижению объемов выпуска удобрений, что грозит голодом в бедных странах, заявил президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума, трансляцию вел РБК.

«Нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок. Цены пойдут еще сильнее вверх, что грозит голодом, прежде всего в беднейших странах. И это будет целиком на совести администрации США и евробюрократии», — утверждает Путин.

Он отверг утверждение, что Россия виновата в росте числа голодающих в мире, — эту ситуацию, по его мнению, создала «грабительская колониальная политика» Запада. Президент отметил, что на фоне более чем 70-процентного роста цен на продовольствие с середины прошлого года по февраль западные страны блокируют поставки удобрений из России и Белоруссии.

Путин указал, что Россия готова увеличить объем поставок зерна в будущем сезоне до 50 млн т и направить его в те страны, где есть риск увеличения числа голодающих.

Проблема поставок зерна обострилась после начала военных действий на Украине, которая является одним из крупнейших мировых поставщиков зерна.

Киев обвинил Москву в блокировании судов с зерном для экспорта в морских портах, а также в краже запасов пшеницы и кукурузы из тех областей, которые оказались под полным или частичным контролем России. Кремль отрицал, что Россия мешает вывезти зерно, ссылаясь на то, что ВСУ заминировали выходы из украинских портов, а также отвергал обвинения в хищениях. Российский МИД замечал, что вместе с вопросом о вывозе украинского зерна обсуждается возможное снятие ограничений на импорт удобрений из России.

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Вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина заявил, что в украинских портах находится как минимум 6 млн т пшеницы и 14 млн т кукурузы. Он предупредил, что из-за военных действий число голодающих в мире увеличится на 18 млн человек.