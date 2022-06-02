Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Кремль назвал срок проведения «прямой линии» с Путиным Политика, 03:32
Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО Политика, 03:10
«Единая Россия» обсудит идею Путина о возвращении звания «Мать-героиня» Политика, 02:30
Четыре человека погибли при стрельбе в больнице Оклахомы Общество, 02:22
Молдавия сообщила о почти прерванном политическом диалоге с Россией Политика, 02:14
Президент Туниса уволил 57 судей за взятки и защиту виновных в терроризме Общество, 01:59
Большинство датчан проголосовало за присоединение к оборонной политике ЕС Политика, 01:23
Reuters узнал о планах США продать Украине беспилотники Gray Eagle Политика, 01:06
США сняли введенные при Трампе ограничения на полеты на Кубу Политика, 01:01
Байден заявил, что не может «по щелчку» снизить цены на бензин и продукты Политика, 00:18
Белый дом подтвердил проведение «киберопераций» против России Политика, 00:16
Чем опасен запрет на страхование танкеров с российской нефтью Экономика, 00:00
ООН изменила название Турции по просьбе главы турецкого МИДа Политика, 01 июн, 23:58
Аршавин выступил против лимита на легионеров в РПЛ Спорт, 01 июн, 23:52
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Кремль назвал срок проведения «прямой линии» с Путиным

В этом году прямая линия президента Владимира Путина с гражданами пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведение которого намечено на 15-18 июня. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Она (прямая линия) — в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — сказал Песков.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Как это было
Политика

«Прямая линия» проходит каждый год начиная с 2001-го, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, тот отвечает.

В 2020 году из-за начала пандемии прямую линию с Владимиром Путиным отменили. В 2021 году «Прямая линия» прошла 30 июня. Программа длилась 3 часа 42 минуты, главе государства прислали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68. Трансляцию вели телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Теги
«Прямая линия с Владимиром Путиным» Владимир Путин Дмитрий Песков ПМЭФ
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Песков сообщил о подготовке «Прямой линии с Путиным»
Политика
На хотевшего задать вопрос Путину россиянина напали в день прямой линии
Общество
Первая с начала пандемии прямая линия с Владимиром Путиным. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter