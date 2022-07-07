Песков допустил перенос прямой линии и послания Путина на осень

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, а также его послание Федеральному собранию могут перенести на осень, однако точных дат для обоих мероприятий пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Этого нельзя исключать», — сказал представитель Кремля после вопроса о возможности переноса послания парламенту на осень. На просьбу озвучить примерные сроки проведения прямой линии Песков ответил, что «они пока не сформулированы».

«Не исключаю, что тоже уйдет <...> на осень, будем смотреть», — добавил он.

В декабре Песков говорил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале 2022 года и что подготовка к мероприятию уже идет. Это послание должно было стать 18-м для Путина на посту президента, в прошлом году он выступал с ним в апреле.

Предыдущая прямая линия с главой государства, на которой он в течение нескольких часов отвечал на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире, прошла 30 июня 2021 года. Как правило, она проходит летом. В мае Песков говорил, что в этом году даты могут «чуть-чуть уйти вправо», но подтверждал подготовку к мероприятию.

Конкретных сроков обоих мероприятий пресс-секретарь не называл, но подчеркивал, что президент обязан оглашать послание ежегодно.

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Позднее, в начале июня, представитель Кремля сообщил, что прямая линия состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), то есть после 15–18 июня. Однако конкретных дат он также не называл, уточняя, что в «обозримой перспективе она состоится». Через неделю Песков исключил, что мероприятие состоится в июне, а еще позже сказал, что у президента «сейчас очень много более важных мероприятий».

Прямая линия проходит каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов, в последний раз ее отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году мероприятие шло три часа 42 минуты, главе государства прислали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68.