Песков исключил прямую линию с Путиным в июне

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В июне прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Прямая линия не может состояться в этом месяце», — сказал Песков, не называя причину.

Также журналист спросил у Пескова, правда ли, что президент пообщается с жителями Донбасса. «В том, что вы сказали, все неправда», — ответил он.

Ранее Песков говорил, что прямая линия пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведение которого намечено на 15–18 июня. При этом он уточнил, что точной даты по-прежнему нет.

Прямая линия проходит каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, тот отвечает.