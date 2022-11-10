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В Индонезии сообщили, что Зеленский не поедет на саммит G20

Индонезийский министр сообщил, что Зеленского не будет на саммите G20
Ответственный за подготовку саммита индонезийский министр не уточнил, будет ли президент Украины выступать на мероприятии в онлайн-формате. Путин тоже не поедет на Бали: вместо него Россию будет представлять глава МИД
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит «Группы двадцати» на острове Бали, заявил ответственный за подготовку мероприятия министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, передает портал Detik.

Не будет на саммите и российского президента Владимира Путина. «Возможно, у президента Путина дела в [своей] стране, мы должны с уважением к этому относиться», — сказал Панджаитан. По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо общался со всеми мировыми лидерами, чтобы «угодить всем», но в итоге Путина не будет на саммите. «Может быть, это и к лучшему для всех», — добавил Панджаитан.

«У них обоих (у Путина и Зеленского. — РБК) <...> загруженные графики», — отметил министр.

Саммит «двадцатки» будет проходить 15-16 ноября на Бали. Туда пригласили и Зеленского, хотя Украина не входит в клуб. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров говорил, что Зеленский поучаствует в саммите, скорее всего, в онлайн-формате. При этом президент Украины заявлял, что откажется от приглашения, если на встрече будет Путин.

Сегодня Москва подтвердила, что от России на саммит поедет глава МИД Сергей Лавров. В то же время пресс-секретарь Панджаитана Джоди Махарди отмечал, что Путин выступит на одной из встреч в онлайн-формате.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Зеленский Индонезия G20

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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