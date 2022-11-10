Индонезийский министр сообщил, что Зеленского не будет на саммите G20

В Индонезии сообщили, что Зеленский не поедет на саммит G20

Ответственный за подготовку саммита индонезийский министр не уточнил, будет ли президент Украины выступать на мероприятии в онлайн-формате. Путин тоже не поедет на Бали: вместо него Россию будет представлять глава МИД

Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит «Группы двадцати» на острове Бали, заявил ответственный за подготовку мероприятия министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, передает портал Detik.

Не будет на саммите и российского президента Владимира Путина. «Возможно, у президента Путина дела в [своей] стране, мы должны с уважением к этому относиться», — сказал Панджаитан. По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо общался со всеми мировыми лидерами, чтобы «угодить всем», но в итоге Путина не будет на саммите. «Может быть, это и к лучшему для всех», — добавил Панджаитан.

«У них обоих (у Путина и Зеленского. — РБК) <...> загруженные графики», — отметил министр.

Саммит «двадцатки» будет проходить 15-16 ноября на Бали. Туда пригласили и Зеленского, хотя Украина не входит в клуб. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров говорил, что Зеленский поучаствует в саммите, скорее всего, в онлайн-формате. При этом президент Украины заявлял, что откажется от приглашения, если на встрече будет Путин.

Сегодня Москва подтвердила, что от России на саммит поедет глава МИД Сергей Лавров. В то же время пресс-секретарь Панджаитана Джоди Махарди отмечал, что Путин выступит на одной из встреч в онлайн-формате.