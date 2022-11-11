Пресс-секретарь президента Песков рассказал о своей поездке в Луганск

Песков рассказал о своей поездке в Луганск

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Луганске проходят активные работы по восстановлению, при этом все городские системы функционируют, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя свою поездку в регион, передает корреспондент РБК.

«Луганск — прекрасный и очень красивый город... Он приводится в порядок, [ведутся] активные работы по восстановлению. Поразило, что все системы городские функционируют», — сказал Песков.

Он также высоко оценил работу луганского госпиталя и его оснащенность. «Поразили и ребята, которые в СМИ и органах государственной власти, поразили их профессионализм, позитивный настрой, готовность к новым вызовам», — добавил представитель Кремля.

О поездке Пескова в Луганск 9 ноября сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, пресс-секретарь главы государства провел там программу обучения для представителей СМИ и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.

Эта была первая поездка Пескова в зону проведения спецоперации, о которой стало известно публично. Ранее эти территории посещали Кириенко, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также главы регионов: глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент Путин еще не посещал Донбасс с начала спецоперации, но, по словам его пресс-секретаря, он сделает это, когда «придет время», а пока такого визита в планах нет.