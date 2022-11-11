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Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на саммите G20

МИД КНР: на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпинь встретится с Байденом и Макроном
Си Цзиньпинь и Джо Байден
Си Цзиньпинь и Джо Байден (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в Индонезию для участия в саммите G20 и в ходе визита проведет встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил МИД Китая.

Также китайское ведомство добавило, что глава Китая увидится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Сенегала Маки Саллом и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Саммит G20 пойдет в Индонезии на Бали, с 14 по 17 ноября.

Ранее CNBС со ссылкой на представителя администрации США сообщал, что Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином планирует обсудить ряд геополитических вопросов: военную операцию России на Украине, обеспокоенность США по поводу Тайваня и экономического курса Китая, а также ракетные пуски КНДР.

В августе этого года вновь обострились китайско-американские противоречия из-за Тайваня: в августе остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР не признает независимость Тайваня и счел ее приезд внутренним вмешательством в дела государства.

С начала военных действий на Украине Китай занял нейтральную позицию: призывая к мирному решению конфликта, Пекин не осуждал начало боевых действий на Украине. Китай воздержался от голосования 12 октября во время обсуждения на Генассамблее ООН по резолюции, осуждающей референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 3 ноября на заседании Совбеза Китай поддержал инициированную Россией резолюцию о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине и осудил ее блокировку.

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