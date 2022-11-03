Китай осудил блокировку резолюции России по биолабораториям на Украине

Зампостпреда Китая при ООН счел, что резолюцию о биолабораториях не стоило блокировать

На заседании Совбеза Россия и Китай выступили за резолюцию о создании комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине, три страны — против, еще девять — воздержались. В итоге документ принят не был

Совет безопасности ООН (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Проект российской резолюции в Совете Безопасности ООН о расследовании возможной деятельности биолабораторий США на Украине не следовало блокировать, заявил на заседании Совбеза заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан. Трансляция заседания велась на YouTube-канале ООН.

«Пользуясь своим правом страны — члена КБТО (Конвенции о запрещении разработки биологического и токсинного оружия) и в соответствии со статьей 6 конвенции, а также заключительным документом предыдущей обзорной конференции, Россия представила свое заявление Совбезу и попросила совет начать расследование. Это оправданно и легитимно и не должно было быть заблокировано», — сказал Гэн Шуан.

Китай считает, что справедливое и прозрачное расследование, проведенное Совбезом, «может эффективно решить проблемы соблюдения КБТО и помочь поддержать авторитет и эффективность конвенции», добавил дипломат.

Проект резолюции, о которой идет речь, предполагал создание комиссии из всех членов СБ ООН для расследования претензий Москвы к Вашингтону и Киеву в связи с деятельностью биологических лабораторий на территории Украины. 2 ноября на заседании Совбеза Россия и Китай проголосовали за резолюцию, Великобритания, США и Франция — против, еще девять делегаций воздержались. В итоге документ принят не был.

В ООН ранее говорили, что не могут расследовать данные о биологических лабораториях на Украине, поскольку у организации нет для этого мандата и технических и операционных возможностей.

О том, что на Украине есть лаборатории, где США реализовывали свои программы по разработке компонентов биологического оружия, сообщило Минобороны России в марте. По данным ведомства, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что на территории страны никогда не разрабатывалось химического, биологического или любого другого оружия массового поражения, а лаборатории на Украине, оставшиеся со времен СССР, «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями. Президент США Джо Байден говорил, что «гарантирует» отсутствие американского биооружия в Европе.