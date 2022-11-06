Китай выразил Канаде протест из-за ограничений по добыче лития

Оттава приказала трем китайским компаниям отказаться от инвестиций в «критически важные» месторождения, в том числе по добыче лития, сославшись на угрозу национальной безопасности. Китай призвал не политизировать торговые вопросы

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Пекин призвал Оттаву прекратить политизировать экономические и торговые вопросы в протесте, который Министерство торговли Китая направило Канаде из-за требования к трем китайским компаниям отказаться от инвестиций в «критически важные» месторождения, в том числе по добыче лития, передает Reuters.

Китайская сторона заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты прав и интересов своих компаний.

Канада 2 ноября приказала трем китайским компаниям отказаться от инвестиций в месторождения, ссылаясь на национальную безопасность.

«Хотя Канада продолжает приветствовать прямые иностранные инвестиции, мы будем действовать решительно, когда инвестиции будут угрожать нашей национальной безопасности и нашим цепочкам поставок важнейших полезных ископаемых, как внутри страны, так и за рубежом», — сказал министр промышленности Франсуа-Филипп Шампани.

Так, китайскую Sinomine попросили продать свои инвестиции в Power Metals Corp, Chengze Lithium попросили отказаться от своих инвестиций в Lithium Chile Inc, а Zangge Mining потребовалось выйти из Ultra Lithium Inc. После этого, как пишет Reuters, акции китайских компаний упали в цене.

Литий используется, в частности, в производстве батарей для смартфонов и аккумуляторов для электрокаров.