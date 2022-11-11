«РИА Новости» сообщило об уничтожении группы диверсантов в Запорожье

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Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их боевые точки выявляются и уничтожаются», — рассказал корреспонденту агентства командир минометного расчета.

9 октября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на запорожское направление переброшены около 7 тыс. украинских военных. Позже он также рассказал о скоплении там польских наемников, по его оценкам, их больше 5 тыс. человек. Рогов также не исключил попытки захвата Запорожской атомной электростанции украинскими военными. Он утверждает, что минимум 700 бойцов «специально натасканы» для штурма АЭС.

По мнению Рогова, украинские подразделения рассчитывают выйти к Бердянску и «разрезать» там российские силы. Целью украинских войск он назвал уничтожение сухопутного коридора в Крым. Он также рассказывал, что на севере Запорожской области в связи с планами ВСУ предпринять наступление создают укрепрайоны.

9 ноября Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а освободившиеся подразделения отправить на другие направления. Министр обороны Сергей Шойгу назвал такое решение сложным, но заявил, что оно позволит сохранить жизни военнослужащих.

На следующий день военное ведомство отчиталось, что маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр идет «в соответствии с утвержденным планом».