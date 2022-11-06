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Рогов заявил о создании укрепрайонов на севере Запорожской области

Рогов: на севере Запорожской области готовят укрепрайоны из-за возможного наступления ВСУ
По словам Рогова, украинская армия может начать наступление до 8 ноября, в связи с этим на севере Запорожской области создаются укрепрайоны и усиливается линия обороны
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

На севере Запорожской области создают укрепрайоны в связи с планами ВСУ предпринять наступление, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — сказал он.

По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября в преддверии выборов в конгресс США. Рогов считает, что Вашингтон «толкает его [президента Украины Владимира Зеленского] на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората».

О подготовке наступления ВСУ говорил ранее и замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он утверждал, что Киев стягивает большое количество сил к границам региона. В ночь на 6 ноября Стремоусов заявил: «Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму». В связи с этим в регионе ведется эвакуация мирных жителей.

По его словам, на николаевском направлении украинские военные ведут интенсивный огонь по российским позициям вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного, а на андреевском войска атакуют российские опорные пункты близ Безымянного и Карло-Марксовского.

Российское Минобороны 5 ноября сообщало, что украинские военные на николаево-криворожском направлении атаковали позиции российских войск в направлении сел Саблуковка и Суханово Херсонской области, все атаки были отбиты. Российская артиллерия и авиация нанесли украинским войскам огневое поражение. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, отчитались в военном ведомстве.

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