Кабмин предложил ввести пожизненный срок за диверсии на атомных объектах

Согласно действующей редакции статьи УК, пожизненное заключение за диверсию грозит, если она привела к смерти человека

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за диверсии.

Кабмин предлагает изменить ст. 281 Уголовного кодекса. В документе говорится, что:

за разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры, средств связи, объектов жизнеобеспечения, а также нанесение вреда здоровью людей или природной среде для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России будет грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет;

за те же действия, совершенные группой лиц или повлекшие тяжкие последствия — от 12 до 20 лет;

если эти действия «сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использованием ядерных материалов», наказание составит от 15 до 20 лет либо пожизненный срок.

Согласно действующей редакции ст. 281 УК, пожизненный срок за диверсию грозит, если она повлекла умышленное причинение смерти человеку.

Этим же законопроектом кабмин предлагает внести поправки в ст. 205 УК о террористическом акте. Лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненный срок будет грозить за теракт с посягательством на атомные или потенциально опасные биологические объекты, а также с использованием патогенов.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что спецслужбы Украины устроили три теракта на Курской атомной электростанции. По данным ФСБ, атаки были совершены 4, 9 и 12 августа: "украинские диверсанты" подорвали шесть опор линий электропередачи, ведущих к станции, что привело к «нарушению технологического процесса ее функционирования».



