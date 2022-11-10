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Военная операция на Украине ,  
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США передадут Украине ракеты Stinger и четыре системы ПВО

В новый пакет помощи Украине от США войдут ракеты Stinger и снаряды для системы ПВО Hawk
Ракета Stinger
Ракета Stinger (Фото: Global Look Press)

В рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk, четыре системы ПВО Avenger и ракеты Stinger, а также дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Пентагон.

В пакет на $400 млн также войдут артиллерийские и минометные снаряды, гранатометы, фургоны Humvee, стрелковое оружие, оптика и патроны, защитное снаряжение для холодной погоды и демонтажное оборудование для расчистки препятствий.

В американском Министерстве обороны уточнили, что это уже 25-е изъятие оборудования из запасов Пентагона для Украины с августа прошлого года. В общей сложности Вашингтон выделил Киеву более $19,3 млрд на помощь в области безопасности за время президентства Джо Байдена, из них более $18,6 млрд — с начала боевых действий в конце февраля.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

Теги
США Украина военная помощь
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