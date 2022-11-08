Пентагон подтвердил передачу Киеву двух ЗРК NASAMS

ЗРК NASAMS (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Вашингтон передал Украине два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, трансляция шла на странице ведомства в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что они были доставлены <...>. Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины», — сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что украинские военные уже начали применять эти комплексы, так как этому их обучили. «Они недавно завершили это обучение. Оно проводилось в Европе», — сказал Райдер. Пресс-секретарь не уточнил, в какой конкретно стране шло обучение. Летом испанское Минобороны рассказывало, что украинские военные проходят обучение на авиабазе Сарагоса.

ЗРК NASAMS — это система противовоздушной обороны средней дальности, которую производит компания Raytheon. Она несет ракету класса «воздух — воздух». Комплекс позволяет максимально увеличить способность идентифицировать, поражать и уничтожать текущие и появляющиеся вражеские самолеты, беспилотники и новые угрозы крылатых ракет. NASAMS используют 12 стран, в том числе США, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Оман, Литва, Индонезия, Австралия, Катар, Венгрия и еще одна неназванная страна.

Контракт на сумму более $182,2 млн с компанией — производителем NASAMS Raytheon США заключили в августе. Всего Вашингтон обещал передать Украине восемь таких систем. 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Соединенные Штаты рассчитывают передать Украине первые два ЗРК NASAMS «в ближайшее время».

Затем, 26 октября, гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC сообщил, что два комплекса уже начали разворачивать на Украине. 7 ноября их передачу подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.