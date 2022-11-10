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В ЦБ описали альтернативную систему для платежей за рубежом

В ЦБ заявили, что изучают возможность использования СБП вместо системы «Мир» за границей

Российский ЦБ рассматривает возможность использования туристами за границей Системы быстрых платежей (СБП) в качестве альтернативы платежной системе «Мир». Об этом заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент РБК.

Реализовать эту идею несложно, если другие страны готовы к сотрудничеству в этом вопросе, сказала она

«Схема, которая возможна для многих стран, — это переводы между аналогами систем быстрых платежей: то есть, с одной стороны кошелек, и с другой стороны кошелек. Если такие системы есть в одной и другой стране, то между ними можно делать интеграцию, пополнять кошельки уже непосредственно в стране, куда турист поедет, и, как идея, пользоваться мобильным приложением уже той системы», — заявила Скоробогатова.

Она пояснила, что в некоторых государствах уже существуют аналоги СБП, но не уточнила, о каких именно странах идет речь.

Банком России запустил Систему быстрых платежей совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) в начале 2019 года. Она позволяет клиентам банков мгновенно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру мобильного телефона, который привязан к счету. По требованию ЦБ банки не взимают комиссии за переводы до 100 тыс. руб. в месяц. Также система дает возможность платить за покупки по QR-коду в торговых точках.

После ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard россияне лишились возможности пользоваться картами этих систем за границей, если их выпустили российские банки. Карты российской платежной системы «Мир» принимают не во всех странах.

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В сентябре Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой. После этого часть из них отказалась работать с картами «Мир». Так поступили банки Киргизии, Турции и Казахстана. В Узбекистане перестали принимать карты «Мир», выпущенные международными банками. Центробанк Шри-Ланки исключил использование этой платежной системы в стране.

Ранее карту «Мир» можно было использовать помимо России в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. После заявления Минфина США их список исчез с сайта платежной системы.

При этом глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт «Мир» за границей. Турецкие власти начали поиск альтернативы этой системе. О том, что Турция предлагала использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy, писала газета Aydinlik. В ноябре представители пяти турецких отелей рассказали «Известиям», что гостиницы начали подключать российские платежные сервисы, чтобы принимать карты «Мир», а также Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками.

Теги
СБП туристы «Мир»
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