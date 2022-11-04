В Киргизии банки Оптима Банк и «Бай Тушум» приостановили операции с картами «Мир»

В Киргизии два коммерческих банка приостановили операции с картами «Мир»

Оптима Банк с 1 ноября приостановил операции по POS-терминалам и в банкоматах в эквайринговой сети, а также входящие денежные переводы от платежной системы «Мир». Всего 11 банков Киргизии временно прекратили работу с картой «Мир»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Киргизии два коммерческих банка — Оптима Банк и «Бай Тушум» — объявили о прекращении проведения операций с картами российской платежной системы «Мир». Об этом кредитные организации объявили 1 ноября.

«Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что «Бай Тушум» приостанавливает обслуживание банковских карт «Мир», — говорится в сообщении на сайте банка.

Оптима Банк уточнил, что приостановил следующие операции с российскими картами «Мир»:

операции по POS-терминалам и в банкоматах в эквайринговой сети банка;

входящие денежные переводы от платежной системы «Мир».

В октябре еще девять киргизских банков решили временно прекратить работу с российской платежной системой. Среди них — Киргизский инвестиционный и кредитный банк (KICB), «Компаньон», Дос-Кредобанк, Бакай Банк, «Кыргызстан», Халык Банк, Банк Азии, Demir Bank и Айыл Банк.

Продолжают обслуживать российские карты Коммерческий банк «Кыргызстан», Толубай Банк, KSB, Capital Bank, Finka Bank и др. Всего 20 банков работали с «Миром» в Киргизии.

В сентябре Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина после предупреждения американского Минфина сказала, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт «Мир» за границей.

Тем не менее с тех пор в нескольких странах приостановили прием карт «Мир». Так, обслуживание было прекращено в нескольких турецких банках, казахстанском Халык Банке и вьетнамском BIDV. В Узбекистане приостановлен прием выпущенных международными банками карт «Мир».

Центробанк Шри-Ланки 14 октября сообщил, что платежная система «Мир» не будет использоваться в стране, так как это чревато санкциями США. Ранее власти республики заявляли о намерении признать российские карты в 2022 году. Еще 17 сентября министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана говорила, что переговоры об использовании карт ведутся на уровне центробанков.