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В Киргизии два коммерческих банка приостановили операции с картами «Мир»

В Киргизии банки Оптима Банк и «Бай Тушум» приостановили операции с картами «Мир»
Оптима Банк с 1 ноября приостановил операции по POS-терминалам и в банкоматах в эквайринговой сети, а также входящие денежные переводы от платежной системы «Мир». Всего 11 банков Киргизии временно прекратили работу с картой «Мир»
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Киргизии два коммерческих банка — Оптима Банк и «Бай Тушум» — объявили о прекращении проведения операций с картами российской платежной системы «Мир». Об этом кредитные организации объявили 1 ноября.

«Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что «Бай Тушум» приостанавливает обслуживание банковских карт «Мир», — говорится в сообщении на сайте банка.

Оптима Банк уточнил, что приостановил следующие операции с российскими картами «Мир»:

  • операции по POS-терминалам и в банкоматах в эквайринговой сети банка;
  • входящие денежные переводы от платежной системы «Мир».

В октябре еще девять киргизских банков решили временно прекратить работу с российской платежной системой. Среди них — Киргизский инвестиционный и кредитный банк (KICB), «Компаньон», Дос-Кредобанк, Бакай Банк, «Кыргызстан», Халык Банк, Банк Азии, Demir Bank и Айыл Банк.

Продолжают обслуживать российские карты Коммерческий банк «Кыргызстан», Толубай Банк, KSB, Capital Bank, Finka Bank и др. Всего 20 банков работали с «Миром» в Киргизии.

В сентябре Минфин США пригрозил иностранным банкам санкциями за сотрудничество с российской платежной системой. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина после предупреждения американского Минфина сказала, что регулятор продолжит расширять сеть приема карт «Мир» за границей.

Тем не менее с тех пор в нескольких странах приостановили прием карт «Мир». Так, обслуживание было прекращено в нескольких турецких банках, казахстанском Халык Банке и вьетнамском BIDV. В Узбекистане приостановлен прием выпущенных международными банками карт «Мир».

Центробанк Шри-Ланки 14 октября сообщил, что платежная система «Мир» не будет использоваться в стране, так как это чревато санкциями США. Ранее власти республики заявляли о намерении признать российские карты в 2022 году. Еще 17 сентября министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана говорила, что переговоры об использовании карт ведутся на уровне центробанков.

Ранее карту «Мир» можно было использовать помимо России в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. После заявления Минфина США их список исчез с сайта платежной системы.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Киргизия платежная система "Мир"
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