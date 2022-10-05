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Глава Минфина Турции сообщил о поиске альтернативы системе «Мир»

Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турция ищет альтернативу российской платежной системе «Мир», сообщил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, передает издание Finans Gündem.

«Ведется работа по поиску альтернативы системе «Мир», мы объявим, когда она будет завершена», — сказал Небати.

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что проведет совещание и обсудит с министрами эту тему.

Как рассказывал позже «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин, Анкара в качестве альтернативы работе с картами «Мир» предложила России создание отдельного банка. Также Турция предлагала использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy, писала газета Aydinlik.

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Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Поиск альтернатив российским картам «Мир» начался после того, как турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт из-за предупреждения США. В середине сентября Минфин США пригрозил ввести вторичные санкции против иностранных банков, которые продолжают сотрудничать с российской платежной системой вопреки санкциям Вашингтона.

О сложностях с обслуживанием карт «Мир» в Турции оператор платежной системы начал сообщать еще в июне. Позже несколько крупных банков страны объявили, что не будут принимать карты «Мир», опасаясь вторичных санкций США.

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Турция платежная система "Мир" санкции
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