Глава Минфина Турции сообщил о поиске альтернативы системе «Мир»

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Турция ищет альтернативу российской платежной системе «Мир», сообщил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, передает издание Finans Gündem.

«Ведется работа по поиску альтернативы системе «Мир», мы объявим, когда она будет завершена», — сказал Небати.

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что проведет совещание и обсудит с министрами эту тему.

Как рассказывал позже «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин, Анкара в качестве альтернативы работе с картами «Мир» предложила России создание отдельного банка. Также Турция предлагала использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy, писала газета Aydinlik.

Поиск альтернатив российским картам «Мир» начался после того, как турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт из-за предупреждения США. В середине сентября Минфин США пригрозил ввести вторичные санкции против иностранных банков, которые продолжают сотрудничать с российской платежной системой вопреки санкциям Вашингтона.

О сложностях с обслуживанием карт «Мир» в Турции оператор платежной системы начал сообщать еще в июне. Позже несколько крупных банков страны объявили, что не будут принимать карты «Мир», опасаясь вторичных санкций США.