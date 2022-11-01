Турецкие отели начали принимать карты «Мир» через российские PAY-сервисы

С конца сентября турецкие банки остановили прием карт российских «Мир» из-за предупреждения властей США о риске вторичных санкций. По данным «Известий», ряд отельеров в Турции после этого перешли на российские платежные сервисы

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы для приема карт платежной системы «Мир», а также Visa и Mastercard, выпущенных в России. Об этом представители пяти турецких гостиниц рассказали «Известиям».

В call-центре отеля Papillon Zeugma Relaxury сообщили, что после решения банка Ziraat прекратить работу с «Миром», там подключили российскую систему Sigma. Она принимает российские карты, а затем отправляет платеж банку в России за вычетом комиссии, уточнили «Известия».

В Papillon Belvil также сообщили, что подключили альтернативный российский сервис по приему платежей. За счет этого туристы могут рассчитаться не только картами «Мир» но и «пластиком» Visa и Mastercard, выпущенным кредитными организациями в Росиии. В call-центре отеля не уточнили, какую систему используют, однако объяснили, как проводят такие операции: стоимость услуг рассчитывается в евро, затем терминал показывает результат в рублях по курсу примерно 72–74 € /руб., и покупатель может либо согласиться, либо совершить платеж другим способом.

Помимо этого, о подключении к российским сервисам сообщили в трех отелях турецкой сети Nirvana, однако не уточнили, какой банк или сервис обрабатывает трансакции.

Как пояснила «Известиям» глава Национального платежного совета Алма Обаева, турецкие банки-эквайеры могли отключить только часть терминалов от приема «Мира». Также, по ее мнению, не исключено, что продавцы в Турции заключили договор с российскими банками для приема карт.

С сентября ряд банков в «дружественных» России странах, в том числе в Турции и государствах СНГ, остановили прием карт российской платежной системы «Мир». Такое решение они приняли после предупреждения Минфина США. В нем говорилось, что «неамериканские финансовые организации, которые заключают новые или расширяют нынешние соглашения с НСПК, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

Это предупреждение ведомство выпустило, несмотря на то что Вашингтон не вводил санкций против оператора карт «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) и что под ограничительными мерами находится только глава НСПК Владимир Комлев.

В конце октября два источника на банковском рынке сообщили РБК, что два крупных российских банка планируют установить свои POS-терминалы только для приема карт «Мир» в дружественных странах. Начать они планируют с Турции и ОАЭ. «Мы видим спрос в странах, куда сохранился и вырос поток наших туристов. Рассматриваем возможности обслуживания зарубежных ТСП (торгово-сервисных предприятий. — РБК)», — сказал один из собеседников.