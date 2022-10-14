ЦБ обяжет внедрить переводы через СБП в интернет-банки

Ранее банки были обязаны запустить переводы по номеру телефона через систему ЦБ только в своих приложениях. Но из-за санкций часть банковских клиентов могла потерять доступ к этому функционалу

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Банк России обязал системно значимые банки с 1 октября 2023 года обеспечить проведение переводов через Систему быстрых платежей в интернет-банке. Ранее этот функционал кредитные организации могли обязательно запустить только в мобильных приложениях. Об этом говорится в опубликованном проекте указания ЦБ.

«Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также исключил обязанность банков запускать СБП в мобильных приложениях при условии, если этот функционал встроен в интернет-банк.

После введения масштабных санкций на российские кредитные организации из-за начала специальной военной операции России на Украине мобильные приложения многих крупных банков были удалены из магазинов приложений AppStore и GooglePlay. Речь идет о приложениях Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», ПСБ, Совкомбанка, ГПБ, МКБ и т.д., которые находятся под блокирующими или секторальными санкциями США. Все эти банки являются системно значимыми.

Пользователи смартфонов на базе OC Android могут устанавливать приложения напрямую по ссылке, а не с магазина, но такой возможности нет на смартфонах с операционной системой iOS. Таким образом, клиенты перечисленных банков — держатели iPhone могли потерять доступ к операциям через СБП, если они не были внедрены в интернет-банк. Например, у крупнейшего банка — Сбербанка — такой функционал в интернет-банке отсутствует.

Система быстрых платежей была запущена Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК) в начале 2019 года. СБП позволяет банковским клиентам мгновенно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру мобильного телефона, который должен быть привязан к счету. По требованию ЦБ банки не взимают комиссии за переводы до 100 тыс. руб. в месяц. При исчерпании этого лимита тариф вознаграждения может быть установлен на уровне 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. за операцию.

Также ЦБ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки проводить переводы между юридическими лицами через СБП. Раньше это требование касалось только физических лиц. Еще один тип операций, который внедрен в СБП, — это платежи в торговых точках по QR-коду.

РБК направил запросы в крупные банки.