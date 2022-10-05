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Aydinlik узнал о предложении Турцией своей системы платежей вместо «Мира»

Анкара предложила использовать свою национальную систему электронных платежей как альтернативу картам «Мир», которая работает в стране с 2016 года
Фото: Онур Озовали / Sputnik / РИА Новости
Фото: Онур Озовали / Sputnik / РИА Новости

Турция предложила использовать вместо карт «Мир» свою национальную платежную систему Troy, пишет газета Aydinlik со ссылкой на источники.

По ее данным, Центральные банки двух стран обсуждают этот вопрос.

Troy была запущена в 2016 году для увеличения объемов безналичных транзакций в Турции. Как пишет Aydinlik, по данным на март, в обращении находились более 12 млн пластиковых карт Troy.

Альтернатива «Миру» понадобилась после того, как пять турецких банков, принимавших эти российские карты, перестали с ними работать из-за угрозы американских санкций.

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Фото:Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце сентября газета Sabah сообщала об идее «билетной» карты на замену «Миру, которую россияне могли бы приобретать с покупкой пакетных туров. По данным издания, такой вариант прорабатывают туристические организации. Предполагается, что «билетной» картой можно будет воспользоваться в ресторанах, магазинах, местах развлечений, а туроператор будет переводить потраченные туристами деньги организациям.

Директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин также утверждал, что Турция предложила создать отдельный банк для проведения операций с картами «Мир», который не будет под угрозой санкций США и ЕС. «Возможно, это будет специальный банк либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно — обособленный центр для расчетов», — допускал Егармин.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Турция «Мир» платежная система
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