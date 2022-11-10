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Госдеп исключил общение Блинкена и Лаврова на саммите G20

Госдеп США заявил об отсутствии у Блинкена планов общаться с Лавровым на саммите G20
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 («большая двадцатка»), заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе», — сказал он.

Саммит «большой двадцатки» будет проходить 15–16 ноября на Бали. За несколько месяцев до его начала в Кремле заявили, что рассматривают возможность очного присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.

Позднее, 10 ноября, пресс-атташе российского посольства в Индонезии Александр Тумайкин сообщил, что возглавлять российскую делегацию будет Лавров. Его слова подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отмечал пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди, Путин должен выступить на одной из встреч в рамках саммите в онлайн-формате. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров не исключал, что глава государства может поступить так же. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, ответственный за подготовку мероприятия, сообщил 10 ноября, что Зеленский решил не ехать на саммит.

Теги
Персоны
Госдепартамент США Энтони Блинкен Сергей Лавров G20 переговоры

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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