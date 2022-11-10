Госдеп исключил общение Блинкена и Лаврова на саммите G20

Госдеп США заявил об отсутствии у Блинкена планов общаться с Лавровым на саммите G20

Энтони Блинкен (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует общаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 («большая двадцатка»), заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«У нас нет планов какого-либо формального взаимодействия на данном этапе», — сказал он.

Саммит «большой двадцатки» будет проходить 15–16 ноября на Бали. За несколько месяцев до его начала в Кремле заявили, что рассматривают возможность очного присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.

Позднее, 10 ноября, пресс-атташе российского посольства в Индонезии Александр Тумайкин сообщил, что возглавлять российскую делегацию будет Лавров. Его слова подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отмечал пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди, Путин должен выступить на одной из встреч в рамках саммите в онлайн-формате. Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров не исключал, что глава государства может поступить так же. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан, ответственный за подготовку мероприятия, сообщил 10 ноября, что Зеленский решил не ехать на саммит.