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Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит Белоусов

Песков: Россию на саммите АТЭС будет представлять первый вице-премьер Белоусов
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал агентству «РИА Новости».

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават говорил, что Таиланд рассчитывает на приезд на саммит президента Владимира Путина.

Встреча пройдет 18–19 ноября. Вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай ранее выразил надежду, что стороны конфликта на Украине смогут обсудить варианты урегулирования на этом саммите, а также на двух других мероприятиях, которые пройдут в ноябре в Юго-Восточной Азии: в Пномпене состоится саммит АСЕАН, а на Бали — G20.

На встрече министров торговли АТЭС весной делегация России покинула заседание, когда выступал представитель США. Во время выступления главы Минэкономразвития Максима Решетникова представители пяти стран, включая Японию и Соединенные Штаты, ушли в знак протеста против военной спецоперации на Украине.

10 ноября Песков сообщил, что от России на саммит G20, который пройдет 15–16 ноября, отправится министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин на встречу не поедет, но, по словам индонезийских властей, выступит на одной из встреч в онлайн-формате.

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Андрей Белоусов АТЭС саммит Дмитрий Песков

Андрей Белоусов

чиновник, первый вице-премьер России

17 марта 1959 года
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