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В Таиланде захотели приезда Путина на саммит АТЭС

Посол заявил, что власти Таиланда рассчитывают на приезд Путина на саммит АТЭС
Саммит АТЭС состоится 18-19 ноября в Бангкоке. В Таиланде заявили о готовности предоставить площадку для прямого диалога между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА «Новости»)

Таиланд рассчитывает на приезд президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18-19 ноября в Бангкоке. Об этом сообщил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават в интервью ТАСС.

Он сообщил, что сейчас завершается подготовка списка подтвержденных участников саммита и Таиланд ожидает некоторых официальных ответов.

«Однако как принимающая сторона мы с нетерпением ждем возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнерами», — сказал Вонгсинсават.

Дипломат также заявил о готовности Таиланда предоставить России и Украине площадку для прямых переговоров. «Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — отметил он.

Россия благодарна за приглашение на саммит АТЭС в Таиланде и определит формат своего участия ближе к мероприятию, сообщал в августе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

АТЭС — экономический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в рамках которого обсуждают сотрудничество в области региональной торговли. Членами АТЭС являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония. Россия официально присоединилась к форуму в 1998 году. В 2012 году саммит АТЭС проходил на острове Русский во Владивостоке.

В мае в рамках АТЭС прошла встреча министров экономики, однако итоговое заявление не было согласована, сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По данным ТАСС и «РИА Новости», этому помешала позиция США, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии, которые не поддержали призыв Москвы и Пекина продолжать работу над повесткой АТЭС.

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Таиланд саммит АТЭС Владимир Путин Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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