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Выборы в США ,  
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Медведев увидел в итогах выборов в конгресс падение поддержки курса США

Дмитрий Медведев: результаты выборов в конгресс показывают снижение поддержки курса США
Фото: Anna Rose Layden / Getty Images
Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Предварительные результаты выборов в конгресс США говорят об уменьшении поддержки в мире курса администрации президента Джо Байдена. Об этом написал в телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестираной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал Медведев.

Выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Представители Республиканской партии, по предварительным результатам, берут контроль над конгрессом. Согласно прогнозу NBC, республиканцы набирают 219 мест в палате, демократы — 216 мест.

Байден предупреждал, что победа республиканцев на выборах грозит сделать трудным период до ближайших президентских выборов в 2024 году. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — отмечал он.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится». При этом в конце сентября Зеленский подписал указ, согласно которому Киев не будет контактировать с Москвой, пока страной руководит Владимир Путин.

Как отметило американское издание Politico, Зеленский накануне не назвал среди условий переговоров пункт про Путина. По словам источников издания, такое заявление украинского лидера было связано с «легким подталкиванием» к этому со стороны США.

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Дмитрий Медведев США Владимир Зеленский Джо Байден Выборы

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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