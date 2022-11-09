Медведев увидел в итогах выборов в конгресс падение поддержки курса США

Фото: Anna Rose Layden / Getty Images

Предварительные результаты выборов в конгресс США говорят об уменьшении поддержки в мире курса администрации президента Джо Байдена. Об этом написал в телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестираной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал Медведев.

Выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Представители Республиканской партии, по предварительным результатам, берут контроль над конгрессом. Согласно прогнозу NBC, республиканцы набирают 219 мест в палате, демократы — 216 мест.

Байден предупреждал, что победа республиканцев на выборах грозит сделать трудным период до ближайших президентских выборов в 2024 году. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — отмечал он.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится». При этом в конце сентября Зеленский подписал указ, согласно которому Киев не будет контактировать с Москвой, пока страной руководит Владимир Путин.

Как отметило американское издание Politico, Зеленский накануне не назвал среди условий переговоров пункт про Путина. По словам источников издания, такое заявление украинского лидера было связано с «легким подталкиванием» к этому со стороны США.