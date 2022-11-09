Республиканцы взяли лидерство в гонке за контроль над конгрессом США

На выборах в конгресс США Республиканская партия вырвалась вперед с небольшим отрывом — 219 против 216 мест. Для большинства необходимо занять 218 мест. Однако на выборах в сенат демократы лидируют — 47 мест против 46

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Представители Республиканской партии берут контроль над палатой представителей, по предварительным результатам промежуточных выборов, сообщает телеканал NBC. Согласно прогнозу, республиканцы набирают 219 мест в палате, демократы — 216 мест.

Для большинства необходимо занять 218 мест. Всего в нижней палате конгресса США 435 мест. До выборов у демократов было 220 мест, у республиканцев — 211.

По подсчетам CNN, республиканцы пока набирают 186 мест в палате, демократы — 161 место.

Fox News передает, что представители Республиканской партии взяли 175 мест в конгрессе, демократической партии — 137.

По данным газеты The New York Times, республиканцы в палате представителей могут рассчитывать на 176 мест, демократы — на 139. Аналогичные данные приводит газета Wall Street Journal.

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При этом демократы обогнали республиканцев и в гонке за контроль над сенатом США — 47 мест против 46, по данным NBC и WSJ. При равном количестве мест у обеих партий в сенате решающий голос останется за вице-президентом США — демократом Камалой Харрис.

Подсчет голосов продолжается.

Выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Последние два года Демократическая партия имела большинство в конгрессе и в сенате (за счет голоса Харрис), что позволяло ей назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса и проводить инициативы президента Джо Байдена.

Байден предупреждал, что демократы не могут позволить себе проиграть промежуточные выборы, так как это грозит сделать трудным период до ближайших выборов в 2024 году. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — отмечал глава государства.