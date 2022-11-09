Республиканцы лидируют на выборах в конгресс США

Первые итоги выборов в конгресс США предсказывают переход палаты представителей к республиканцам, судьба сената неясна. Тем временем главный конкурент Дональда Трампа внутри партии одерживает победу на выборах губернатора Флориды

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Предварительные итоги промежуточных выборов в конгресс США

В США закрылись избирательные участки и появились первые экзитполы по штатам, которые показывают, кому из демократов и республиканцев удалось попасть в палату представителей и сенат, а также результаты выборов губернаторов и в местные органы власти в ряде штатов. По состоянию на 11:00 мск (3:00 по Нью-Йорку) республиканцы лидируют в палате представителей с показателем 195 мест против 176, сообщает CNN. Им удалось получить восемь мест, которые ранее занимали демократы. Последние же «перевернули» два республиканских места. Пока еще неизвестна судьба 66 кресел. В сенате места разделились поровну: у каждой из партий по 48 кресел, судьба еще четырех неясна. NBС пока единственные, кто дает финальный прогноз. Согласно ему, республиканцы возвращают контроль над палатой представителей с перевесом в один голос: 218 против 217 у демократов.

Более 42 млн американцев проголосовали заранее, большинство из них по почте. Палата представителей по итогам выборов должна обновиться полностью: разыгрывались все 435 мест, а в сенате вакантными были лишь 35. Всего сенат состоит из 100 членов, которые имеют шестилетний мандат. Раз в два года треть мест сенаторов разыгрывается на выборах. Новый состав конгресса приступит к работе в начале 2023 года. Промежуточные выборы в США стали первыми с момента попытки захвата Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа 6 января 2021 года, после того как он уступил Джо Байдену и не смог переизбраться на второй срок.

Последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), однако предвыборные прогнозы обещали переход сразу двух палат конгресса под контроль республиканцев. Для этого им необходимо получить не менее 218 мест в палате представителей и 51 в сенате. Финальные результаты выборов будут неизвестны еще несколько дней, а в случае с сенатом не исключено, что и несколько недель. Такой разброс связан с особенностями процедуры голосования в разных штатах. Так, в Джорджии кандидатам необходимо набрать более 50% голосов для победы, которые, по прогнозам, не смогут получить кандидаты в сенат ни от демократической, ни от республиканской партии. Если они оправдаются, не исключен второй тур выборов.

Экзитполы показали недовольство избирателей состоянием экономики США и действиями Джо Байдена

CNN со ссылкой на исследование Edison Research, основанное на экзитполах, сообщает, что экономика и инфляция стали главными вопросами, которые волновали американских избирателей на промежуточных выборах в конгресс. Так семь из десяти опрошенных не удовлетворены состоянием дел в стране, при этом треть респондентов не просто не удовлетворена, но испытывает злость. Шесть из десяти опрошенных сочли американскую экономику слабой, что резко контрастирует с результатом промежуточных выборов 2018 года, когда семь из десяти опрошенных, наоборот, верили в экономику США. Главной проблемой в стране на данный момент треть американцев назвала инфляцию, большинство из них проголосовало за республиканцев.

При этом положительно на республиканскую партию смотрят лишь 43% избирателей, остальные воспринимают ее негативно. 54% опрошенных и вовсе считают республиканцев «слишком экстремальными». Рейтинг одобрения президента Джо Байдена составил 45%, что аналогично показателям его предшественника Дональда Трампа на промежуточных выборах 2018 года. Почти половина избирателей США убеждена, что политика действующего президента наносит вред стране. 36% американцев убеждены, что политика Байдена, наоборот, помогает США. Остальные же считают, что она не имеет значения.

Более двух третей избирателей не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Среди сторонников республиканцев против выдвижения действующего президента на выборах 2024 года выступают девять из десяти, а среди сторонников демократов — шесть из десяти.

Гонка губернаторов упрочила позиции главного соперника Трампа

Самой заметной победой на выборах губернаторов штатов стало переизбрание губернатора Флориды от Республиканской партии Рона Десантиса на второй срок с 59% голосов. Десантис широко известен не только в рядах своей партии, но и является заметной политической фигурой в США. Еще до триумфальной победы на промежуточных выборах он рассматривался как потенциальный кандидат в президенты США на выборах 2024 года и главный соперник Трампа за номинацию от республиканцев. Трамп все еще более популярен среди членов партии, чем Десантис, но у экс-президента есть и значительное число противников. Десантиса же считают более последовательным и дисциплинированным политиком. Несмотря на то что потенциальные конкуренты на выборах 2024 года поддерживали друг друга в знаковых ситуациях, Десантис крайне резко раскритиковал обыск в поместье Трампа, а экс-президент публично сообщил, что проголосовал за Десантиса на выборах губернатора Флориды, соперничество между ними носит перманентный характер.

Одним из недавних проявлений негласной вражды стал тот факт, что Трамп не пригласил Десантиса принять участие в своем митинге в Майями в рамках тура по городам США для поддержки своих сторонников на выборах в сенат. На митинге присутствовал лишь сенатор-республиканец Марко Рубио. Десантис в это время совершал собственный тур по городам Флориды.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп и вовсе открыто напал на своего соперника, назвав его «Роном ДеСанктимониусом». Позднее в эфире Fox News экс-президент заявил, что может рассказать о Десантисе «нелестные вещи». «Я знаю о нем больше, чем кто-либо, кроме, пожалуй, его жены», — сказал Трамп.

Такое заявление может быть отсылкой к тому, что экс-президент не раз публично озвучивал, что именно он фактически создал Десантиса, поддержав его на выборах губернатора Флориды в 2018 году. До того как Трамп увидел в Десантисе потенциал, политик был рядовым членом палаты представителей. С тех пор губернатору Флориды удалось не только сформировать собственную политическую повестку, но и заручиться значительной поддержкой партии.