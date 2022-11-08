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Байден предупредил об «ужасных двух годах» при победе республиканцев

Байден предупредил об «ужасных двух годах» при победе республиканцев в конгрессе
Президент США напомнил о праве наложить вето на законопроекты, одобренные конгрессом. По результатам выборов 8 ноября демократы рискуют утратить контроль над сенатом и палатой представителей
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

В случае поражения Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс это станет проблемой для США, заявил президент Джо Байден в Чикаго, передает CNN. Телеканал отмечает, что он сделал это заявление перед небольшим числом слушателей в зале отеля, где не была разрешена видеосъемка.

«Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года <...> Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — сказал президент США.

Выборы в конгресс проходят 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как правило, правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов в США.

Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

Согласно прогнозам CNN на основе расчетов Inside Elections на 3 ноября, республиканцы получат не менее 216 мест в палате представителей, демократы — не менее 199, судьба еще 20 мест пока неясна. По мнению аналитиков The Economist, республиканцы получат 224 места в палате представителей и 51 в сенате, что означает полный контроль над конгрессом.

Члены Демократической партии не раз выражали беспокойство возможными результатами голосования. Байден в сентябре заявил, что партия не может себе позволить проиграть промежуточные выборы, так как следующие два года рискуют стать трудными. «Экстремальные республиканцы собираются отбросить нас назад, республиканцы MAGA, полные ненависти», — подчеркнул президент США.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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