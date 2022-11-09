Захарова не увидела желания США побуждать Киев к конструктивному диалогу

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Украине и США переговоры не нужны, их цель деструктивна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — сказала Захарова.

В конце сентября, после подписания договоров о присоединении к России по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Киев отказывается от переговоров с Москвой, пока страну возглавляет Владимир Путин. В Кремле сочли, что остается ждать либо изменения позиции Зеленского, либо смены президента Украины.

Позднее, 8 ноября президент Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится».

Как отметило американское издание Politico, Зеленский не назвал среди условий отсутствие на посту президента Путина. По словам источников издания, такое заявление украинского лидера было связано с «легким подталкиванием» к этому со стороны США. При этом американские чиновники в беседах с украинскими коллегами не настаивали напрямую на изменении позиции Украины, однако отметили, что Киеву следует продемонстрировать готовность к мирному и разумному завершению боевых действий.

В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала, что советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы проводит конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Позднее Салливан рассказал, что США «имели возможность провести контакты с Россией на высоком уровне» в целях недопущения использования ядерного оружия. В МИДе говорили, что по Украине переговоры с Соединенными Штатами не ведутся.