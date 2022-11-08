МИД опроверг переговоры с США по Украине

О контактах Вашингтона и Москвы по вопросу конфликта на Украине писала газета The Wall Street Journal. В Госдепе заявили, что обсуждают с Россией только двусторонние отношения и не затрагивают тему урегулирования с Киевом

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Россия не ведет с США переговоров по Украине, заявил во вторник замминистра иностранных дел Андрей Руденко, передает «Интерфакс».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев общался на тему конфликта на Украине с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента Юрием Ушаковым.

В Госдепе после этого заявили, что Вашингтон «не обсуждает с Россией, каким может быть мир на Украине по итогам переговоров, какими могли бы быть контуры мирных договоренностей». Контакты сторон касаются исключительно вопросов двусторонних отношений, заверил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Американские власти не раз подчеркивали, что придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль никак не может прокомментировать эту публикацию. «Много публикуют уток англо-саксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом», — предложил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский после присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в конце сентября отказался от переговоров с Москвой. По словам Зеленского, «когда Россию возглавляет [Владимир] Путин, договориться с ней невозможно». Российские власти, в свою очередь, заявляют о готовности к диалогу. Глава МИДа Сергей Лавров допускал, что решение президента Украины не является окончательным.

В ноябре Зеленский заявил, что некоторые страны подталкивают Киев к компромиссам с Москвой. Вскоре после этого газета The Washington Post сообщила, что в администрации президента США в частном порядке призывали украинское руководство продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.