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Посол допустил отказы властей США дипломатам в выезде из Вашингтона

Посол Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Госдепартамент США может отказать в выезде за пределы Вашингтона российским дипломатам. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в стране Анатолий Антонов.

По словам Антонова, для выезда за город дипломаты должны предупредить Госдепартамент о точном маршруте за неделю-две до планируемой поездки. «Причем американцы могут отказать без объяснения причин», — добавил он.

Посол рассказал что американская сторона «постоянно придумывает» новые ограничения для российских дипломатов. «Посольство — тоже в каком-то роде передовая», — заявил посол.

Согласно статье 26 Венской конвенции о дипломатических сношениях, принимающая сторона должна гарантировать дипломатам свободу перемещений и путешествий на своей территории.

Антонов также сообщил, что дипломатам и членам их семей поступают угрозы, в том числе по электронной почте и через соцсети. Посол заявил, что он лично также сталкивался с угрозами. «На слуху вопиющие случаи, когда манифестанты, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на прием в честь Дня России», — добавил он.

Проблемы у дипкорпусов России и США продолжаются с 2016 года, когда американские власти заблокировали две загородные резиденции российского представительства в Нью-Йорке и Мэриленде, а также выслали 35 дипломатов. Позднее были закрыты консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые представительства России.

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В 2018 году Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге,также было приостановлено использование американским посольством склада в Москве и дачи в Серебряном Бору. Американская администрация решила прекратить работу консульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

За последние годы Россия и западные страны неоднократно  объявляли о взаимных высылках дипломатов. В апреле на фоне спецоперации на Украине об этом в очередной раз сообщили сразу несколько европейских стран. В мае Россия ответила на их решения зеркально.

Теги
США посольство России в США Анатолий Антонов российские дипломаты
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