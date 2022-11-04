Посол России в США Антонов: «русофобский консенсус» после выборов в конгресс сохранится

Антонов заявил о «русофобском консенсусе» в конгрессе США после выборов

В американском конгрессе сохранится «русофобский консенсус» вне зависимости от исхода выборов, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба посольства в телеграм-канале.

«У нас консенсус внутри посольства: кто бы ни выиграл выборы, что бы ни произошло в Конгрессе, но вот этот консенсус русофобский останется. Ожидать чего-то хорошего, что, скажем, 9 числа, после подведения итогов, вдруг откроются двери, и [будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, это было бы наивно», — сказал посол.

Выборы в обе палаты американского конгресса состоятся 8 ноября, в стране уже началось досрочное голосование. По итогам выборов должен полностью обновиться состав палаты представителей, также будут избраны 35 из 100 сенаторов. Сейчас обе палаты контролируют демократы. Однако агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов писало, что после этого голосования партия может потерять большинство в одной или в обоих палатах конгресса.

Лидер республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти, ранее заявил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно в дальнейшем оказывать помощь Киеву в прежних объемах. Он подчеркнул, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии и это скажется на уровне жизни людей. Президент США Джо Байден после этого выразил беспокойство из-за возможной блокировки республиканцами выделения новых пакетов помощи Киеву.

Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия ответил в беседе с Financial Times, что Киев «шокирован» словами Маккарти. Украинскую делегацию, которая встречалась с Маккарти несколько недель назад, заверяли, «что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они (республиканцы. — РБК) выиграют выборы», — говорил Арахамия.

Москва критикует Запад за выделение Украине военной помощи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.