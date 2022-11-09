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Антонов заявил о стремлении США «снять сливки» в конфликте на Украине

Посол Антонов: США затягивают конфликт на Украине, чтобы получить выгоду и «снять сливки»

США затягивают конфликт на Украине, чтобы получить экономическую выгоду, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов «РИА Новости».

«Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них — наличие экономической заинтересованности. Стремление «снять сливки» за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ (сжиженного природного газа. — РБК)», — заявил дипломат.

По его словам, «США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение», что влияет и на украинцев, и на россиян, и на европейцев. Вашингтон, подчеркнул Антонов, не уйдет «от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей».

В Белом доме в октябре указывали, что боевые действия на Украине «затянулись» и сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Однако ранее Госдепартамент отмечал, что если военные действия прекратит Украина, то ее не станет как страны, а если их прекратит Россия, то конфликт завершится.

Такую же точку зрения в ноябре выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все хотят, чтобы [спецоперация] закончилась, но если Украина перестанет бороться, то прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир», — заявил генсек (цитата по ТАСС).

Теги
Анатолий Антонов США Военная операция на Украине
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