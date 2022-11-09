Республиканцы вырвались вперед на выборах губернаторов в США

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На губернаторских выборах в США в большинстве штатов вырвались вперед республиканцы, сообщает Bloomberg. По данным агентства, республиканцы лидируют в 16 штатах, демократы — в 14.

Республиканская партия одержала верх в Алабаме, Арканзасе, Айове, Айдахо, Небраске, Нью-Гэмпшире, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Оклахоме, Джорджии, Вайоминге, Вермонте и на Аляске.

Больше 50% голосов демократы набрали в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Род-Айленде, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке и Пенсильвании.

Также 8 ноября проходят промежуточные выборы в конгресс США. Раз в два года в США полностью переизбирают палату представителей, в которой 435 человек. В сенат выбирают 35 новых сенаторов.

Для того чтобы получить контроль в сенате, республиканцам нужно получить всего 51 мандат из 100. Демократам для победы в сенате нужно на одно место меньше — в случае паритета по числу голосов решающий голос будет за вице-президентом Камалой Харрис, которая является членом Демократической партии.

Для большинства в палате представителей нужно занять 218 мест из 435, и они у республиканцев уже есть, подсчитал NBC. На выборах в сенат пока лидируют демократы, у них 48 мест из необходимых 50, у республиканцев — 47.