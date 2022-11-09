Республиканцы вырвались вперед на выборах губернаторов в США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 08 ноя, 16:17
ФСБ назвала арестованного в 2016 году Штыбликова полковником ГУР Украины Политика, 11:13
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 11:01
Ковидные ограничения дорого обходятся рынку КНР. Чем это грозит Китаю Pro, 11:00
Захарова не увидела желания США побуждать Киев к конструктивному диалогу Политика, 10:58
МВД объявило в розыск главреда Republic Дмитрия Колезева Политика, 10:54
Кучеров повторил лучшую результативную серию сезона НХЛ Спорт, 10:44
Обвиняемого в покушении на убийство экс-чемпиона UFC освободили под залог Спорт, 10:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Калифорнии загорелся нефтеперерабатывающий завод. Видео Общество, 10:42
«ПСБ Лизинг» увеличил объемы льготного лизинга автотранспорта в три раза Пресс-релиз, 10:41
Курс биткоина обновил минимум за два года Крипто, 10:40
Вышла God of War: Ragnarok. Ее уже назвали лучшей игрой всех времен Life, 10:36
Выборы в конгресс США. Главное Политика, 10:36
В Донецке под обстрел попал рейсовый автобус Политика, 10:35
Распродажи в ноябре-2022: как заработать на маркетплейсах вопреки кризису Pro, 10:32
Выборы в США ,  
0 

Республиканцы вырвались вперед на выборах губернаторов в США

Bloomberg: республиканцы лидируют на губернаторских выборах в США
Фото: Jim Vondruska / Getty Images
Фото: Jim Vondruska / Getty Images

На губернаторских выборах в США в большинстве штатов вырвались вперед республиканцы, сообщает Bloomberg. По данным агентства, республиканцы лидируют в 16 штатах, демократы — в 14.

Республиканская партия одержала верх в Алабаме, Арканзасе, Айове, Айдахо, Небраске, Нью-Гэмпшире, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Оклахоме, Джорджии, Вайоминге, Вермонте и на Аляске.

Больше 50% голосов демократы набрали в Калифорнии, Колорадо, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Род-Айленде, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Нью-Мексико, Нью-Йорке и Пенсильвании.

Также 8 ноября проходят промежуточные выборы в конгресс США. Раз в два года в США полностью переизбирают палату представителей, в которой 435 человек. В сенат выбирают 35 новых сенаторов.

Для того чтобы получить контроль в сенате, республиканцам нужно получить всего 51 мандат из 100. Демократам для победы в сенате нужно на одно место меньше — в случае паритета по числу голосов решающий голос будет за вице-президентом Камалой Харрис, которая является членом Демократической партии.

Для большинства в палате представителей нужно занять 218 мест из 435, и они у республиканцев уже есть, подсчитал NBC. На выборах в сенат пока лидируют демократы, у них 48 мест из необходимых 50, у республиканцев — 47.

Теги
США выборы губернаторов палата представителей США Сенат США
Материалы по теме
Трамп призвал к протестам из-за хода выборов в США
Политика
Эксперты в США заподозрили Россию в попытке вмешаться в выборы в конгресс
Политика
Захарова заявила, что в выборы США вмешивается Трамп, а не Россия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter