Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях

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Турция начала оплачивать часть поставок российского газа в рублях, сообщил министр энергетики республики Фатих Донмез в интервью телеканалу TRT Haber.

«В ходе последней встречи [президентов Турции и России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана] была [достигнута] договоренность. <...> Торговля началась частично в рублях», — сказал министр, добавив, что Турция и Россия ведут технические работы, направленные на налаживание торговли в национальных валютах. Такая мера, по словам Донмеза, позволит снизить потребность использовать валюты третьих государств в двусторонней торговле.

Путин и Эрдоган договорились перейти на расчеты в национальной валюте в августе, после переговоров в Сочи. Тогда же вице-премьер Александр Новак сказал, что Россия начнет поставлять в Турцию газ, оплаченный в рублях. В сентябре Путин встретился с Эрдоганом на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). После переговоров он сообщил, что Анкара будет оплачивать рублями 25% от поставляемого ей российского газа.

Россия — крупнейший поставщик газа в Турцию, он поступает туда по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Углубление экономического сотрудничества Турции и России вызывало беспокойство стран Запада. Власти некоторых из них, по данным источников The Financial Times, указывали, что в отношении Анкары могут ввести вторичные санкции. Если Турция будет придерживаться соглашений с Россией о переводе оплаты за газ или нефть в рубли, Запад может призвать бизнес уйти с турецкого рынка или сократить на нем присутствие, пояснял один из собеседников издания. По данным газеты, из-за подобных мер Турция может потерять $800 млрд. Анкара, в свою очередь, обещала Соединенным Штатам не допустить нарушения санкций против России.