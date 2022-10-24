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Силуанов оценил влияние предельных цен на нефть на рубль

Пока непонятно, как введение предельных цен на нефть странами G7 скажется на бюджете, сказал РБК министр финансов Антон Силуанов. При ограничении экспортной выручки рубль скорректируется и компенсирует бюджету часть потерь
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Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Планируемый западными странами механизм ограничения цен на российские нефть и нефтепродукты несет определенные риски для доходной части бюджета, в то же время эффекты могут быть и обратными за счет возможного скачка мировых цен и демпфирующей функции более слабого рубля. Об этом в интервью РБК рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен. Поэтому сейчас сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов», — считает министр.

В сентябре страны G7 согласовали введение потолка цен на российскую нефть, декларируемая цель этого — сократить доходы государства от экспорта нефти, которые потенциально могут быть направлены на ведение военных действий на Украине. Суть механизма — не в директивном навязывании цен преимущественно азиатским потребителям российского топлива (сами страны G7 или уже перестали закупать нефть и нефтепродукты в России, или перестанут в ближайшее время). Эти потребители, как надеются инициаторы механизма, будут вынуждены покупать российскую нефть по более низким ценам, поскольку в противном случае они не смогут пользоваться важными услугами западных провайдеров, такими как страхование танкеров, кредитование закупок, собственно транспортировка нефти, портовые услуги и т.д.

Однако до сих пор страны G7 не договорились о значении ценового потолка (США теперь выступают за то, чтобы он был установлен на уровне $60 или выше), индустрия (нефтетрейдеры, страховщики) недовольны нехваткой конкретики, скептики опасаются скачка мировых цен на нефть из-за возможного решения России резко сократить объемы поставок на рынок. Агентство Reuters на этой неделе написало, что потребители будут готовы покупать не более 10–20% российской нефти в соответствии с предельными ценами.

Силуанов также обратил внимание на то, что даже если экспортная выручка российских нефтяников действительно сократится в результате применения предельных цен, доходы российской казны снизятся не настолько благодаря демпфирующей роли курса рубля. «Раньше всегда, когда платежный баланс ослаблялся, цены шли вниз, рубль девальвировался, реагируя на это. <...> могу с вами согласиться, что если платежный баланс будет ослабевать, это будет отражаться на валютных курсах», — сказал министр.

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От курса доллара к рублю зависят нефтегазовые доходы бюджета: экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты устанавливаются в долларах, НДПИ на нефть прямо пропорционален обменному курсу, поэтому при повышении курса доллара к рублю нефтегазовые доходы при прочих равных растут.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Пустякова
Минфин Антон Силуанов Бюджет цены на нефть санкции
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